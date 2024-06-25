Суд 1 июля начнёт рассматривать дело о госизмене сыновей липецкого священника
ТАСС: 1 июля пройдёт заседание по делу сыновей священника Ащеулова о госизмене
В следующий понедельник, 1 июля, Второй Западный окружной военный суд начнёт рассмотрение уголовного дела в отношении троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которых обвинили в государственной измене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей суда.
"Судебное заседание по существу уголовного дела в отношении братьев Ащеуловых назначено на 1 июля в 11:00 мск", — заявил собеседник информагентства.
Помимо этого там заявили, что заседание пройдёт в открытом режиме. Сами обвиняемые примут участие в процессе по видео-конференц-связи из Курской области.
Всем братьям предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ "Государственная измена", ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации" и ст. 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Стоит отметить, что процесс будет проходить в открытом режиме, потому что их дело не содержит грифа "секретно" или "совершенно секретно".
Напомним, что пару недель назад военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, после чего его передали в суд. В Липецкой метрополии заявили, что священнослужитель, чьи сыновья стали фигурантами уголовного дела о государственной измене, с 2008 года перестал быть клириком.
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