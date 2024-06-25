Суд 1 июля начнёт рассматривать дело о госизмене сыновей липецкого священника

В следующий понедельник, 1 июля, Второй Западный окружной военный суд начнёт рассмотрение уголовного дела в отношении троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которых обвинили в государственной измене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей суда.

"Судебное заседание по существу уголовного дела в отношении братьев Ащеуловых назначено на 1 июля в 11:00 мск", — заявил собеседник информагентства.

Помимо этого там заявили, что заседание пройдёт в открытом режиме. Сами обвиняемые примут участие в процессе по видео-конференц-связи из Курской области.