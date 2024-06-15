В Липецкой митрополии отреагировали на дело о госизмене сыновей священника Ащеулова

Священник Игорь Ащеулов, чьи сыновья стали фигурантами уголовного дела о государственной измене, в 2008 году перестал быть клириком Липецкой митрополии. Об этом сообщается на сайте самой митрополии.

Напомним, военные следователи закончили расследование уголовного дела против Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых, которые хотели принять участие в боевых действиях со стороны Украины. Они были задержаны в Курской области, когда пытались незаконно пересечь границу между РФ и Незалежной. Братьев обвинили по статьям "Покушение на госизмену", "Попытка незаконного пересечения государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору" и "Попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической".