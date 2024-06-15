ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 22:42

В Липецкой митрополии отреагировали на дело о госизмене сыновей священника Ащеулова

Липецкая митрополия: Священник Ащеулов перестал быть клириком с 2008 года

Священник Игорь Ащеулов, чьи сыновья стали фигурантами уголовного дела о государственной измене, в 2008 году перестал быть клириком Липецкой митрополии. Об этом сообщается на сайте самой митрополии.

"С 2008 года священник Игорь Ащеулов не является клириком приходов и монастырей Липецкой митрополии", — уточняется на сайте.

Названы четыре опасных искушения для верующих, ведущих к духовному разложению
Названы четыре опасных искушения для верующих, ведущих к духовному разложению

Напомним, военные следователи закончили расследование уголовного дела против Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых, которые хотели принять участие в боевых действиях со стороны Украины. Они были задержаны в Курской области, когда пытались незаконно пересечь границу между РФ и Незалежной. Братьев обвинили по статьям "Покушение на госизмену", "Попытка незаконного пересечения государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору" и "Попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Общество
  • Криминал
  • Происшествия
  • Липецкая область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров