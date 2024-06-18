Липецкий скандал: Почему сыновья священника решили служить в ВСУ Почему дети одиозного священника выбрали ВСУ и что привело их к предательству — ювенальная юстиция или воспитание, — в материале Life.ru. 18 июня, 18:24 14 июня 2024 года стало известно, что на границе с Украиной задержали трёх старших сыновей Игоря Ащеулова — священника РПЦ. Обложка © ТАСС / Виталий Невар

В июне 2024 года военные следователи завершили расследование уголовного дела против троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова: Алексея, Иоанна и Тимофея. Братьев задержали на границе с Украиной, им предъявили обвинения в покушении на государственную измену, попытке незаконного пересечения границы и в попытке участия в террористической организации. По версии следствия, они собирались воевать против России на стороне ВСУ. Дело уже передано в суд. Только по статье о госизмене им грозит до 20 лет лишения свободы. Что же случилось? Чем могла наша страна заслужить такое отношение со стороны семьи священника?

Строптивый батюшка

Иерей Ащеулов перестал общаться с внешним миром ещё в 2008 году. Именно тогда митрополит Липецкий и Задонский Никон, видимо, в последний раз пытался привести священника в чувство и вернуть иерея в лоно Церкви. Но священник дверь начальству не открыл, а продукты, принесённые односельчанами, не принял.

В епархии его знали как человека невоздержанного на язык и отказывающегося подчинятся. Например, он наотрез отказывался крестить людей без катехизации и оглашения (изучение основ вероучения, длится год). В обиход РПЦ это было введено позднее. Грубил прихожанам, из-за чего приходилось переводить его из прихода в приход, но батюшка нигде не задерживался. В конце концов в 2008 году епархия была вынуждена вывести его за штат. Иерею Ащеулову была дана возможность перейти в другую епархию, но он от неё отказался. Причины этого очевидны: в селе Озерки Тербунского района под Липецком у Ащеулова есть полтора гектара земли, с которой он и кормится.

Иерей Игорь Ащеулов. Фото © Gorod48.ru

Радикал в Сети

Священник действительно прославился непримиримостью ко всему мирскому. Он отказался получать российский паспорт. Так и живёт с советским паспортом и справкой. До сих пор не получил ИНН и заявлял, что не будет получать универсальную электронную карту. Но при этом неоднократно говорил, что не собирается уходить в затвор или замуровываться в пещерах с семьей, как это делают сектанты.

Более того, побывавшие в доме Ащеулова журналисты видели, что у батюшки есть обширная библиотека, он пользуется компьютером и Интернетом. А вот молится вся семья не в храме, а в сарае, переделанном под часовню.

Молится вся семья не в храме, а в сарае, переделанном под часовню. Фото © Gorod48.ru

Опека идёт на штурм

В 2014 году органы опеки, по рассказу самого священника, "взяли его дом штурмом с большевистским задором". Он утверждал, что срезали замок, разбили окна, расквасили нос старшей дочери Ефросинье, которая пыталась снимать всё на видеокамеру, — одна из работниц МВД якобы ударила её в лицо и бросила лицом в снег. Самого Ащеулова в это время "крутил" участковый. Дело было перед Рождеством, и кто-то со словами "Святоши!" сорвал со стены календарь, в котором дети отмечали дни, оставшиеся до праздника. Девять детей в возрасте от 3 до 17 лет были помещены в инфекционную больницу, родителей к ним якобы не пускали.

На помощь к священнику пришла общественность. Напрасно опека пыталась доказать, что отец — пьющий деспот. Выяснилось, что дети жили в бедности, но в любви. Что Игорь Ащеулов был трезв. Нашли нарушения в работе опеки, которая не имела права забирать детей. Детей Ащеуловым вернули, выделили жильё, чтобы семье было где разместиться, пока идёт ремонт в их ветхом домике. Суд, который должен был лишить родителей прав, отказался это делать. Вроде бы всё закончилось благополучно?

Дети Игоря Ащеулова. Фото © Gorod48.ru

Предательство

Видимо, нет. Как говорится, дело закончилось, а осадок остался. И за десять лет вырос в ненависть не только к чиновникам, но и к стране, и к односельчанам. Трое старших сыновей — Иоанн, Алексей и Тимофей — решили отомстить всем и вступить в ВСУ. Кто в этом виноват?

Соседка Ащеуловых Лидия Гребенина считает, что виноваты многие: семью Ащеуловых в районе не любили именно за религиозность, за то, что не такие, как все, за то, что дети работящие, что дочери носят платья в пол, а сыновья не курят спайсы и не пьют. Возможно, это неприятие и породило ответное чувство. Чувство губительное, приведшее к падению. Ибо что может быть хуже для православного, чем идти воевать на стороне нацистов, еретиков-раскольников, чьи священники — педофилы? Ничего. Поступок, сравнимый с предательством Иуды. Так случается, когда обида и ненависть к отдельным чиновникам выливаются в ненависть к стране и её народу, а неприятие церковного начальства приводит к отвержению православия.

Авторы Александр Лаврентьев