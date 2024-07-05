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5 июля, 07:21

ФСБ предотвратила теракт в Самарской области

ФСБ предотвратила теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Самарской области, сообщили в пресс-службе регионального управления.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ",  говорится в сообщении УФСБ РФ.

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Теракты на территории России организовываются силами одного центра, сообщил недавно глава МВД Владимир Колокольцев. По мнению политологов, этот центр — Украина, для которой не существует преград, а ВСУ чужды жалость и человечность.

Обложка ©

ТАСС / Национальный антитеррористический комитет / AP

Александра Вишнякова
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