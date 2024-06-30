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Регион
30 июня, 00:54

Политолог указал на роль Украины в организации терактов в России

Политолог Стаценко обвинил Украину в терактах на территории России

Теракты на территории России организовываются силами одного центра, сообщил недавно глава МВД Владимир Колокольцев. Как пояснил интернет-изданию "Подмосковье сегодня" политолог Алексей Стаценко, этот центр — Украина, для которой не существует преград, а ВСУ чужды жалость и человечность.

"Обстрелы мирного населения начались ещё десять лет назад. Сейчас постоянно ВСУ бьют по жилым кварталам Белгорода, Шебекина, Донецка и не только. Вооружённые силы России поражают только военные объекты, мирные граждане могут пострадать только в результате работы украинской ПВО", — рассказал Стаценко.

Он заявил, что есть довольно много случаев, когда СБУ вербовала людей на российской территории, чтобы те уничтожали трансформаторы, забрасывали военкоматы горючими смесями и так далее. А глава СБУ открыто говорил об убийствах неугодных людей.

Стаценко подчеркнул, что Украина старается запугать российское население и что атака пляжей в Севастополе — это не случайный акт, а целенаправленный обстрел гражданского населения, судя по осколкам кассетных боеприпасов.

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Ранее начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что бывший исполняющий обязанности директора Управления по вопросам противодействия оружию массового поражения офиса министра обороны США Дэниел Герстин, а также несколько украинских чиновников причастны к незаконной деятельности с компонентами оружия массового поражения на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semen

Анатолий Симоненко
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