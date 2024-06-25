Бывший исполняющий обязанности директора Управления по вопросам противодействия оружию массового поражения офиса министра обороны США Дэниел Герстин, а также несколько украинских чиновников причастны к незаконной деятельности с компонентами оружия массового поражения на Украине. Такое заявление сделал начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Хотелось бы остановиться и на других фигурантах незаконной деятельности с компонентами оружия массового поражения на украинской территории. В их числе Дэниел Герстин, ранее исполнявший обязанности директора Управления по вопросам противодействия оружию массового поражения офиса министра обороны США", — указал Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

Кириллов добавил, что с 2013 года Герстин активно взаимодействовал с государственными структурами Украины для продвижения военно-биологических программ США и перевода лабораторий под американские стандарты. Кроме того, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин участвовал в мероприятиях по намеренному разрушению системы контроля биологических рисков и биобезопасности в стране. Он замешан в подготовке провокаций биологического характера с целью обвинения РФ, уточнил Кириллов.

Генерал-лейтенант пояснил, что российские военные получили в ходе спецоперации (СВО) документы, указывающие на заинтересованность Киева в работах с оружием массового поражения. Начальник Войск РХБЗ отметил, что в октябре прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) отправила запрос в Национальную академию наук. Он касался возможностей проведения подведомственными организациями исследований образцов химического, радиологического, биологического и ядерного оружия и следов их применения.