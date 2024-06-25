Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 12:49

"Курирует лично Ермак": Рассекречены данные о ввозе на Украину радиохимических отходов

Кириллов: На Украину ввозят вещества, из которых можно создать "грязную бомбу"

Ввоз опасных радиохимических веществ продолжается на территорию Украины через Польшу и Румынию. Об этом во время брифинга сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"По имеющейся оперативной информации, продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств. Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию", — сказал он, отметив, что все организационные моменты курирует глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Кириллов пояснил, что из данных радиохимических веществ можно создать "грязную бомбу" с последующим её применением "под чужим флагом".

Ранее Life.ru сообщал, что Минобороны России обвинило ВСУ в двух эпизодах применения отравляющих веществ. Речь идёт о фактах применения в отношении российских военнослужащих боевого вещества BZ в августе 2022 года и синильной кислоты в феврале 2023 года.

Вскрыты данные о применении ВСУ американских химбоеприпасов, вызывающих остановку сердца
Вскрыты данные о применении ВСУ американских химбоеприпасов, вызывающих остановку сердца
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / klee048

Наталья Исакова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Польша
  • румыния
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров