"Курирует лично Ермак": Рассекречены данные о ввозе на Украину радиохимических отходов
Кириллов: На Украину ввозят вещества, из которых можно создать "грязную бомбу"
Ввоз опасных радиохимических веществ продолжается на территорию Украины через Польшу и Румынию. Об этом во время брифинга сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"По имеющейся оперативной информации, продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств. Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию", — сказал он, отметив, что все организационные моменты курирует глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Кириллов пояснил, что из данных радиохимических веществ можно создать "грязную бомбу" с последующим её применением "под чужим флагом".
Ранее Life.ru сообщал, что Минобороны России обвинило ВСУ в двух эпизодах применения отравляющих веществ. Речь идёт о фактах применения в отношении российских военнослужащих боевого вещества BZ в августе 2022 года и синильной кислоты в феврале 2023 года.
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