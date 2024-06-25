"Курирует лично Ермак": Рассекречены данные о ввозе на Украину радиохимических отходов

Ввоз опасных радиохимических веществ продолжается на территорию Украины через Польшу и Румынию. Об этом во время брифинга сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"По имеющейся оперативной информации, продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств. Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию", — сказал он, отметив, что все организационные моменты курирует глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Кириллов пояснил, что из данных радиохимических веществ можно создать "грязную бомбу" с последующим её применением "под чужим флагом".