Вооружённые силы Украины (ВСУ) в декабре 2023 года применяли против ВС РФ на Краснолиманском направлении американское химическое оружие с веществом "Си-Эс", вызывающее остановку сердца. Такое заявление в понедельник, 19 февраля, сделал начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"28 декабря 2023 года на Краснолиманском тактическом направлении с БПЛА коптерного типа по позициям российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом "Си-Эс", — сказал он в ходе брифинга Министерства обороны РФ по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.

Кириллов отметил, что Вашингтон, нарушая документ, отправлял нелетальное оружие не только в Незалежную, но и в Багдад и Кабул. По его словам, на закупку для использования в Ираке и Сирии американское Министерство обороны в 2018-м финансовом году выделило десять миллионов долларов.

Вещество CS (Хлорбензальмалонодинитрил, газ "Сирень"), о котором идёт речь, раздражает глаза и верхние дыхательные пути, а также вызывает ожоги кожи и паралич дыхания. Кириллов уточнил, что соединение относится к "классу химических средств борьбы с беспорядками".