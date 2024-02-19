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19 февраля, 10:27

Вскрыты данные о применении ВСУ американских химбоеприпасов, вызывающих остановку сердца

Кириллов: ВСУ применяли по позициям ВС России химическое оружие США "Си-Эс"

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в декабре 2023 года применяли против ВС РФ на Краснолиманском направлении американское химическое оружие с веществом "Си-Эс", вызывающее остановку сердца. Такое заявление в понедельник, 19 февраля, сделал начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"28 декабря 2023 года на Краснолиманском тактическом направлении с БПЛА коптерного типа по позициям российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом "Си-Эс", — сказал он в ходе брифинга Министерства обороны РФ по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.

Кириллов отметил, что Вашингтон, нарушая документ, отправлял нелетальное оружие не только в Незалежную, но и в Багдад и Кабул. По его словам, на закупку для использования в Ираке и Сирии американское Министерство обороны в 2018-м финансовом году выделило десять миллионов долларов.

Вещество CS (Хлорбензальмалонодинитрил, газ "Сирень"), о котором идёт речь, раздражает глаза и верхние дыхательные пути, а также вызывает ожоги кожи и паралич дыхания. Кириллов уточнил, что соединение относится к "классу химических средств борьбы с беспорядками".

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В ходе брифинга Кириллов также указал, что главу ЛНР Леонида Пасечника в 2023 году отравили фенольными соединениями. По словам генерал-лейтенанта, ВСУ используют токсичные соединения для терактов.

Обложка ©

Getty Images / Andrew Burton

Никита Осипов
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