Чрезвычайно ядовит: В РХБЗ раскрыли, чем ВСУ отравили главу Херсонской области Сальдо
Начальник РХБЗ Кириллов: В 2022 году ВСУ отравили Владимира Сальдо рицином
ВСУ используют токсичные вещества для террористических актов. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Так, отметил он, в 2022 году главу Херсонской области Владимира Сальдо отравили рицином.
"ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. Так, 9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления", — напомнил Кириллов на брифинге.
По его словам, проведённый анализ показал наличие рицина. Это вещество входит в Список 1 Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
Рицин — белковый яд растительного происхождения (фитотоксин). Чрезвычайно ядовит.
Также Кириллов сообщил, что главу ЛНР Леонида Пасечника в 2023 году отравили фенольными соединениями.
Напомним, 5 августа 2022 года Владимира Сальдо госпитализировали. Life.ru выяснил, что его доставили в симферопольскую больницу. 20 августа Минобороны РФ сообщило о расследовании отравления главы Херсонской области боевыми веществами.
ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына