Чрезвычайно ядовит: В РХБЗ раскрыли, чем ВСУ отравили главу Херсонской области Сальдо

ВСУ используют токсичные вещества для террористических актов. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Так, отметил он, в 2022 году главу Херсонской области Владимира Сальдо отравили рицином.

"ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. Так, 9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления", — напомнил Кириллов на брифинге.

По его словам, проведённый анализ показал наличие рицина. Это вещество входит в Список 1 Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Рицин — белковый яд растительного происхождения (фитотоксин). Чрезвычайно ядовит.