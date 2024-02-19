Регион

Уведомления отключены

19 февраля, 10:20

Чрезвычайно ядовит: В РХБЗ раскрыли, чем ВСУ отравили главу Херсонской области Сальдо

Начальник РХБЗ Кириллов: В 2022 году ВСУ отравили Владимира Сальдо рицином

ВСУ используют токсичные вещества для террористических актов. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Так, отметил он, в 2022 году главу Херсонской области Владимира Сальдо отравили рицином.

"ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. Так, 9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления", — напомнил Кириллов на брифинге.

По его словам, проведённый анализ показал наличие рицина. Это вещество входит в Список 1 Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Рицин — белковый яд растительного происхождения (фитотоксин). Чрезвычайно ядовит.

Также Кириллов сообщил, что главу ЛНР Леонида Пасечника в 2023 году отравили фенольными соединениями.

"Очнулся через 15 дней": Сальдо рассказал, как его отравили прошлым летом
"Очнулся через 15 дней": Сальдо рассказал, как его отравили прошлым летом

Напомним, 5 августа 2022 года Владимира Сальдо госпитализировали. Life.ru выяснил, что его доставили в симферопольскую больницу. 20 августа Минобороны РФ сообщило о расследовании отравления главы Херсонской области боевыми веществами.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

Никита Никонов
  • Новости
  • Владимир Сальдо
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров