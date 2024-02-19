Главу ЛНР Пасечника в 2023 году отравили фенольными соединениями
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Обложка © ТАСС / Александр Река
Вооружённые силы Украины используют токсичные соединения для терактов. В частности, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в декабре 2023 года получил тяжёлое отравление фенольными соединениями. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"5 декабря 2023 года глава Администрации Луганской Народной Республики Леонид Пасечник получил тяжёлое отравление фенольными соединениями", — рассказал он на брифинге.
Подробности не приводятся. По словам Кириллова, были и другие случаи отравления высокопоставленных должностных лиц, расследования продолжаются.
А в 2022 году ВСУ попытались отравить главу Херсонской области Владимира Сальдо. 5 августа 2022 года он попал в симферопольскую больницу. 20 августа Минобороны РФ сообщило, что Сальдо был отравлен боевыми веществами, было проведено расследование.