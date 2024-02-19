Вооружённые силы Украины используют токсичные соединения для терактов. В частности, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в декабре 2023 года получил тяжёлое отравление фенольными соединениями. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"5 декабря 2023 года глава Администрации Луганской Народной Республики Леонид Пасечник получил тяжёлое отравление фенольными соединениями", — рассказал он на брифинге.

Подробности не приводятся. По словам Кириллова, были и другие случаи отравления высокопоставленных должностных лиц, расследования продолжаются.