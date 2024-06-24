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24 июня, 10:24

В Крыму поймали следователя, восемь лет шпионившего для украинских спецслужб

Mash: В Симферополе задержан работавший на СБУ старший следователь МВД Крыма

В Симферополе сотрудники ФСБ задержали 38-летнего старшего следователя Министерства внутренних дел Крыма. Как сообщает Mash, мужчина с 2016 года был агентом Службы безопасности Украины (СБУ), он собирал и передавал данные о жителях полуострова.

По данным телеграм-канала, некий Сергей Е. стал сотрудником внутренних органов восемь лет назад, он служил в контрольно-методическом отделе МВД в звании майора. Силовики выяснили, что на протяжении всего времени мужчина передавал украинской стороне личные данные граждан РФ и Незалежной из засекреченных баз.

Впоследствии на Сергея Е. завели уголовное дело по статье "Госизмена". Экс-полицейскому грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до полумиллиона рублей.

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Ранее Life.ru писал, что жителя Крыма, вступившего в сговор и выразившего готовность содействовать СБУ, приговорили к пяти годам колонии. Известно, что осуждённому 44 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Никита Осипов
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