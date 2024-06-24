В Крыму поймали следователя, восемь лет шпионившего для украинских спецслужб

В Симферополе сотрудники ФСБ задержали 38-летнего старшего следователя Министерства внутренних дел Крыма. Как сообщает Mash, мужчина с 2016 года был агентом Службы безопасности Украины (СБУ), он собирал и передавал данные о жителях полуострова.

По данным телеграм-канала, некий Сергей Е. стал сотрудником внутренних органов восемь лет назад, он служил в контрольно-методическом отделе МВД в звании майора. Силовики выяснили, что на протяжении всего времени мужчина передавал украинской стороне личные данные граждан РФ и Незалежной из засекреченных баз.

Впоследствии на Сергея Е. завели уголовное дело по статье "Госизмена". Экс-полицейскому грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до полумиллиона рублей.