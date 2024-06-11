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11 июня, 01:40

Житель Камчатки задержан за сотрудничество с СБУ

Житель Камчатки задержан за сотрудничество с СБУ. Обложка © ФСБ России

Житель Камчатки задержан за сотрудничество с СБУ. Обложка © ФСБ России

Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя региона, подозреваемого в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. После начала СВО мужчина сам вышел на зарубежную агентуру и предложил свои услуги.

"Он отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации", — уточнили в пресс-службе ФСБ.

В настоящий момент подозреваемый заключён под стражу. Ему грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

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Ранее Life.ru сообщил о задержании одного из сотрудников Научно-исследовательского института ФСИН России. Пока не ясно, по какой именно статье проходит подозреваемый.

Илья Пушкарев
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