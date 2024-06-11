Житель Камчатки задержан за сотрудничество с СБУ
Житель Камчатки задержан за сотрудничество с СБУ. Обложка © ФСБ России
Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя региона, подозреваемого в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. После начала СВО мужчина сам вышел на зарубежную агентуру и предложил свои услуги.
"Он отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации", — уточнили в пресс-службе ФСБ.
В настоящий момент подозреваемый заключён под стражу. Ему грозит наказание до восьми лет лишения свободы.
Ранее Life.ru сообщил о задержании одного из сотрудников Научно-исследовательского института ФСИН России. Пока не ясно, по какой именно статье проходит подозреваемый.