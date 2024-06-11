Житель Камчатки задержан за сотрудничество с СБУ

Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя региона, подозреваемого в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. После начала СВО мужчина сам вышел на зарубежную агентуру и предложил свои услуги.

"Он отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации", — уточнили в пресс-службе ФСБ.

В настоящий момент подозреваемый заключён под стражу. Ему грозит наказание до восьми лет лишения свободы.