СБУ завербовала бывшего военного лётчика для сбора данных о российских аэродромах 5 июня, 10:29 Бывшего лётчика завербовала СБУ. Обложка © Freepik / Frimufilms

Украинские спецслужбы завербовали бывшего военного лётчика Михаила Фенько, чтобы он собирал секретную информацию об аэродромах в Калужской и Московской областях. Об этом сообщает Mash и публикует кадры допроса подозреваемого.

Бывший пилот был завербован СБУ. Видео © Telegram / Mash

61-летний мужчина не поддерживал спецоперацию и решил перейти на сторону Украины. Он самостоятельно вышел на сотрудников СБУ в августе 2023 года и попросил помочь ему перебраться в Незалежную, где намеревался обучать начинающих пилотов. Однако украинские спецслужбы попросили мужчину доказать свою лояльность Киеву, а для этого собрать важные сведения об аэродромах в России. ФСБ успела задержать преступника до передачи им данных СБУ.

Ранее в ФСБ сообщили о том, что в Севастополе была раскрыта группа агентов, выполнявших задания спецслужб Украины и намеревавшихся совершить теракты в отношении служащих Черноморского флота, а также взорвать энергетические объекты в Крыму. Всего было задержано пять человек, сообщалось, что они были завербованы Киевом в Запорожье.

Авторы Татьяна Миссуми