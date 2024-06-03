ФСБ раскрыла агентов СБУ и ГУР Украины, готовивших теракты в Крыму

ФСБ России вскрыла группу агентов, работавших на украинские спецслужбы и планировавших теракты против военнослужащих Черноморского флота в Севастополе, а также против объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктуры в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Органами безопасности задержаны пять агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины, завербованных спецслужбами Украины на территории Запорожской области", — заявили в ЦОС ФСБ.

При обысках у них нашли три готовых взрывных устройства, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около пяти килограммов, 600 граммов тротила, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств. Также обнаружено три тайника со средствами поражения.