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Регион
3 июня, 09:53

ФСБ раскрыла агентов СБУ и ГУР Украины, готовивших теракты в Крыму

ФСБ России вскрыла группу агентов, работавших на украинские спецслужбы и планировавших теракты против военнослужащих Черноморского флота в Севастополе, а также против объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктуры в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Органами безопасности задержаны пять агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины, завербованных спецслужбами Украины на территории Запорожской области", — заявили в ЦОС ФСБ.

При обысках у них нашли три готовых взрывных устройства, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около пяти килограммов, 600 граммов тротила, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств. Также обнаружено три тайника со средствами поражения.

Жителя Хабаровска подозревают в сотрудничестве с украинской разведкой
Жителя Хабаровска подозревают в сотрудничестве с украинской разведкой

А ранее ФСБ сорвала попытку убийства российского военного в Крыму. По заданию украинской спецслужбы житель Севастополя планировал подорвать его в подъезде жилого дома.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / LIDERO

Александра Вишнякова
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