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3 июня, 03:24

Жителя Хабаровска подозревают в сотрудничестве с украинской разведкой

ФСБ: В Хабаровске арестовали подозреваемого в сотрудничестве с разведкой Украины

В Хабаровске арестовали 35-летнего местного жителя. Представители регионального управления ФСБ РФ рассказали, что его подозревают в сотрудничестве с украинской военной разведкой.

В ведомстве заявили, что арестованный выступал против решения российского руководства о проведении на Украине специальной военной операции. Для этого злоумышленник через интернет вышел на представителей украинской разведки и установил с ними отношения для сотрудничества, направленного против России.

Представители спецслужбы сообщили, что по данному факту было возбуждено дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Стоит отметить, что максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

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Ранее Life.ru писал, что сотрудники ФСБ РФ сорвали попытку убийства российского военного в Крыму. В региональном управлении ведомства рассказали, что по заданию украинской спецслужбы житель Севастополя планировал подорвать его в подъезде жилого дома.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Medvedev

Алексей Соловьёв
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