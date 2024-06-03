Жителя Хабаровска подозревают в сотрудничестве с украинской разведкой

В Хабаровске арестовали 35-летнего местного жителя. Представители регионального управления ФСБ РФ рассказали, что его подозревают в сотрудничестве с украинской военной разведкой.

В ведомстве заявили, что арестованный выступал против решения российского руководства о проведении на Украине специальной военной операции. Для этого злоумышленник через интернет вышел на представителей украинской разведки и установил с ними отношения для сотрудничества, направленного против России.

Представители спецслужбы сообщили, что по данному факту было возбуждено дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Стоит отметить, что максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.