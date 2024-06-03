Жителя Хабаровска подозревают в сотрудничестве с украинской разведкой
ФСБ: В Хабаровске арестовали подозреваемого в сотрудничестве с разведкой Украины
В Хабаровске арестовали 35-летнего местного жителя. Представители регионального управления ФСБ РФ рассказали, что его подозревают в сотрудничестве с украинской военной разведкой.
В ведомстве заявили, что арестованный выступал против решения российского руководства о проведении на Украине специальной военной операции. Для этого злоумышленник через интернет вышел на представителей украинской разведки и установил с ними отношения для сотрудничества, направленного против России.
Представители спецслужбы сообщили, что по данному факту было возбуждено дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Стоит отметить, что максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
Ранее Life.ru писал, что сотрудники ФСБ РФ сорвали попытку убийства российского военного в Крыму. В региональном управлении ведомства рассказали, что по заданию украинской спецслужбы житель Севастополя планировал подорвать его в подъезде жилого дома.
Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Medvedev