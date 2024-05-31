ФСБ задержала жителя Крыма, который по заданию Киева хотел подорвать военного
Федеральная служба безопасности РФ сорвала попытку убийства российского военного в Крыму. По заданию украинской спецслужбы житель Севастополя планировал подорвать его в подъезде жилого дома.
"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена попытка совершения террористического акта в отношении военнослужащего ВС РФ. Фигурант сотрудничает со следствием и даёт признательные показания о своей работе на спецслужбы Украины", — сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Выяснилось, что 30-летний житель Севастополя по заданию Киева взял в тайнике радиоуправляемое взрывное устройство фугасного действия и планировал привести его в действие в доме военнослужащего, на которого ему указал куратор из СБУ. Террорист установил взрывчатку на газовую трубу около двери подъезда, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.
Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на теракт и о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатки. Подозреваемый находится под стражей.
А накануне, 30 мая, стало известно, что в Крыму предотвратили серию террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры. Завербованные Украиной вели сбор и передачу данных о позициях российских войск, объектов ПВО, также добывали информацию о средствах, обеспечивающих охрану Крымского моста. Кроме того, террористы готовили атаки и диверсии на железной дороге в разных частях полуострова.
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