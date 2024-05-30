ФСБ раскрыла в Омске сторонника РДК*, мечтавшего уехать воевать за Украину

Сотрудники ФСБ задержали 25-летнего жителя Омска, который хотел поехать в зону спецоперации, чтобы принять участие в войне на стороне Украины в составе террористической организации "Русский добровольческий корпус"*. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ России.

Силовики узнали, что 25-летний омич пытался убедить своих товарищей поехать воевать на Украину вместе с ним. Чтобы подтвердить искренность своих намерений, он хотел прислать анкету для вступления в ряды РДК*.

"По имеющимся сведениям, задержанный, разделяя идеологию указанной террористической организации, выражал намерение пополнить ряды вооружённых украинских формирований с целью ведения боевых действий на территории Украины против Вооружённых сил РФ", — пояснили в пресс-службе.

Он догадался создать открытый аккаунт в соцсети, где призывал скидываться деньгами на нужды РДК*. Задержанный обещал осквернять могилы военнослужащих и добровольцев, погибших в зоне проведения СВО. В ходе обысков у него дома изъяли технику и смартфон с данными, подтверждающими его преступную деятельность. Против омича возбудили уголовное дело по статье "Содействие в финансировании террористической деятельности". Его заключили под стражу на два месяца.

Ранее ФСБ задержала группу диверсантов в Крыму, которые готовили несколько терактов на железнодорожных путях по всему полуострову. Все трое являются гражданами России, завербованными украинскими спецслужбами.