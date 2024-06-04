6 лет за "дружбу" с СБУ: Суд вынес приговор крымчанину, завербованному украинскими спецслужбами

Суд вынес приговор крымчанину, который оказывал содействие сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики в своём телеграм-канале.

"Судом установлено, что в период с сентября 2022-го по апрель 2023 года посредством переписки в мессенджерах подсудимый вступил в сговор с представителями Службы безопасности Украины, выразив готовность к конфиденциальному сотрудничеству с ними", — сказано в тексте сообщения.

В переписке он предлагал свою помощь при разных диверсиях, которые будут мешать проведению спецоперации войсками РФ. Его интернет-дружба с украинскими спецслужбами резко оборвалась, когда вмешаться в их отношения решила другая компания "друзей" — из Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 500 тысяч рублей", — подвели итог этому сотрудничеству представители прокуратуры.