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10 июня, 22:26

Сотрудник НИИ ФСИН России задержан по подозрению в совершении преступления

Федеральная служба исполнения наказаний России сообщила о задержании одного из сотрудников НИИ ФСИН, который подозревается в совершении преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело.

"Главным управлением собственной безопасности ФСИН России совместно с Управлением "М" ФСБ России задержан сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России по подозрению в совершении преступления", — поделилась пресс-служба, не уточнив номер инкриминируемой статьи.

В настоящее время Следственный комитет по городу Москве проводит следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Назначена служебная проверка.

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А во Владимирской области ранее был задержан министр архитектуры и строительства. Чиновника подозревают в растрате 12 миллионов рублей во время капремонта кинотеатра "Современник", который так и не был восстановлен.

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Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Илья Пушкарев
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