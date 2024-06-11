Сотрудник НИИ ФСИН России задержан по подозрению в совершении преступления

Федеральная служба исполнения наказаний России сообщила о задержании одного из сотрудников НИИ ФСИН, который подозревается в совершении преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело.

"Главным управлением собственной безопасности ФСИН России совместно с Управлением "М" ФСБ России задержан сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России по подозрению в совершении преступления", — поделилась пресс-служба, не уточнив номер инкриминируемой статьи.

В настоящее время Следственный комитет по городу Москве проводит следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Назначена служебная проверка.