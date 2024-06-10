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9 июня, 21:37

КГБ Белоруссии накрыл секту школьников-террористов

ОНТ: Школьники – пособники ИГИЛ* задержаны в Белоруссии за создание взрывчатки

Сотрудники Комитета госбезопасности Белоруссии обезвредили группировку, которая занималась производством взрывчатки в интересах ИГИЛ*. Задержанными оказались больше десятка школьников, сообщил местный телеканал ОНТ со ссылкой на КГБ.

Сигнал о функционировании террористической ячейки на территории республики комитету поступил от "одной из мощнейших западных спецслужб", которая обнаружила целую сетку экстремистских Telegram-каналов. В них публиковались инструкции по изготовлению различного оружия. Было установлено, что отдельные активные участники сообществ зарегистрированы в Могилёве и Витебске.

"Реакция была мгновенной: фигуранты задержаны, сознались и рассказали, как готовили и взрывали бомбы", — сказано в сообщении.

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А в России тем временем силами ФСБ РФ обезврежена группа агентов, которая планировала теракты против Вооружённых сил России в Севастополе. В частности, члены секты по заданию ГУР намеревались устроить диверсию на военном аэродроме в посёлке Кача.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semen

Илья Пушкарев
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