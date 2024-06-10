КГБ Белоруссии накрыл секту школьников-террористов

Сотрудники Комитета госбезопасности Белоруссии обезвредили группировку, которая занималась производством взрывчатки в интересах ИГИЛ*. Задержанными оказались больше десятка школьников, сообщил местный телеканал ОНТ со ссылкой на КГБ.

Сигнал о функционировании террористической ячейки на территории республики комитету поступил от "одной из мощнейших западных спецслужб", которая обнаружила целую сетку экстремистских Telegram-каналов. В них публиковались инструкции по изготовлению различного оружия. Было установлено, что отдельные активные участники сообществ зарегистрированы в Могилёве и Витебске.