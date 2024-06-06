Россиянина арестовали за передачу Киеву данных о военных объектах
ФСБ: Жителя Ивановской области арестовали за сотрудничество с Украиной
В Ивановской области арестовали 54-летнего местного жителя. Представители регионального управления ФСБ России рассказали, что его подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
"Фигурант передавал представителю спецслужбы иностранного государства сведения о военных объектах и транспортной инфраструктуре, расположенных на территории региона. В настоящее время он находится под стражей", — говорится в сообщении.
По данному факту было возбуждено дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Стоит отметить, что максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала попытку убийства российского военного в Крыму. По заданию украинской спецслужбы житель Севастополя планировал подорвать его в подъезде жилого дома.
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