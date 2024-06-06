Россиянина арестовали за передачу Киеву данных о военных объектах

В Ивановской области арестовали 54-летнего местного жителя. Представители регионального управления ФСБ России рассказали, что его подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

"Фигурант передавал представителю спецслужбы иностранного государства сведения о военных объектах и транспортной инфраструктуре, расположенных на территории региона. В настоящее время он находится под стражей", — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Стоит отметить, что максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.