В ФСБ раскрыли планы задержанных в Севастополе украинских диверсантов
ФСБ: Пойманные в Крыму диверсанты готовили теракт на аэродроме и подрыв офицера
Один из задержанных сотрудниками Федеральной службы безопасности в Севастополе агентов Украины планировал устроить диверсию на военном аэродроме в посёлке Кача, а другой собирался заминировать машину офицера Российской армии. Об этом сообщили в ФСБ.
Выяснилось, что ГУР Незалежной завербовало одного из местных жителей — мужчину 1988 года рождения по прозвищу Ментор — в апреле 2022 года через мессенджер. В рамках выполнения заданий кураторов он сообщал им разного рода сведения из Севастополя. Кроме того, в разговорах по телефону преступник и сам активно предлагал различные городские объекты в качестве целей террористических актов, а ещё получил поэтапную инструкцию по сборке самодельного взрывного устройства и его подрыву.
"Позднее куратор из ГУР поставил севастопольцу задачу совершить диверсию на военном аэродроме в посёлке Кача, используя взрывчатку, изъятую из тайника", — цитирует сотрудника ФСБ ТАСС.
В службе также рассказали о втором из диверсантов — бывшем военнослужащем ВСУ на контрактной основе 1984 года рождения. С его помощью в СБУ рассчитывали ликвидировать российских офицеров, занимающих высокие посты в Черноморском флоте России. Он вычислял их места проживания, автомобили, на которых они перемещаются, и маршруты движения. Впоследствии злоумышленник должен был взорвать одного из них с помощью СВУ, которое ему прислали посылкой.
"Он <...> получил посылку, в которой находились два самодельных взрывных устройства со взрывчатым веществом на основе гексогена иностранного производства общей массой два с половиной килограмма. Он должен был заложить взрывчатку под автомобиль офицера, первого в списке на устранение, и дистанционно совершить подрыв", — добавили в ведомстве.
Напомним, ранее в ФСБ сообщили о том, что в Севастополе была раскрыта группа агентов, выполнявших задания спецслужб Украины и намеревавшихся совершить теракты в отношении служащих Черноморского флота в Севастополе, а также военных, транспортных и энергетических объектов в Крыму. Всего были задержаны пять человек, сообщалось, что они были завербованы Киевом в Запорожье. При обыске у них нашли несколько уже собранных СВУ, а также свыше пяти килограммов различных взрывчатых веществ.
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