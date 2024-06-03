В ФСБ раскрыли планы задержанных в Севастополе украинских диверсантов

Один из задержанных сотрудниками Федеральной службы безопасности в Севастополе агентов Украины планировал устроить диверсию на военном аэродроме в посёлке Кача, а другой собирался заминировать машину офицера Российской армии. Об этом сообщили в ФСБ.

Выяснилось, что ГУР Незалежной завербовало одного из местных жителей — мужчину 1988 года рождения по прозвищу Ментор — в апреле 2022 года через мессенджер. В рамках выполнения заданий кураторов он сообщал им разного рода сведения из Севастополя. Кроме того, в разговорах по телефону преступник и сам активно предлагал различные городские объекты в качестве целей террористических актов, а ещё получил поэтапную инструкцию по сборке самодельного взрывного устройства и его подрыву.

"Позднее куратор из ГУР поставил севастопольцу задачу совершить диверсию на военном аэродроме в посёлке Кача, используя взрывчатку, изъятую из тайника", — цитирует сотрудника ФСБ ТАСС.

В службе также рассказали о втором из диверсантов — бывшем военнослужащем ВСУ на контрактной основе 1984 года рождения. С его помощью в СБУ рассчитывали ликвидировать российских офицеров, занимающих высокие посты в Черноморском флоте России. Он вычислял их места проживания, автомобили, на которых они перемещаются, и маршруты движения. Впоследствии злоумышленник должен был взорвать одного из них с помощью СВУ, которое ему прислали посылкой.

"Он <...> получил посылку, в которой находились два самодельных взрывных устройства со взрывчатым веществом на основе гексогена иностранного производства общей массой два с половиной килограмма. Он должен был заложить взрывчатку под автомобиль офицера, первого в списке на устранение, и дистанционно совершить подрыв", — добавили в ведомстве.