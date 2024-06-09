В Коврове задержан министр архитектуры и строительства региона

В Коврове сотрудники правоохранительных органов задержали министра архитектуры и строительства Владимирской области. Согласно информации, опубликованной на сайте Генпрокуратуры РФ, его подозревают в растрате 12 миллионов рублей во времена работы на посту руководителя департамента строительства и архитектуры Ивановской области.

В Коврове сотрудники правоохранительных органов задержали министра архитектуры и строительства Владимирской области. Видео © Telegram / МВД Медиа

По данным стражей правопорядка, в декабре 2019 года в Ивановской области были приняты и оплачены работы по капитальному ремонту здания кинотеатра "Современник", находящегося в областном центре, а фактически указанные работы выполнены не были. В итоге по факту растраты 12 миллионов рублей было возбуждено уголовное дело.

"После вмешательства прокуратуры в отношении бывшего начальника департамента строительства и архитектуры Ивановской области, который в настоящее время занимает должность министра архитектуры и строительства Владимирской области, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата бюджетных средств в особо крупном размере)", — говорится в сообщении ведомства.