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Регион
9 июня, 01:12

В Коврове задержан министр архитектуры и строительства региона

Министр строительства Владимирской области задержан по подозрению в растрате

В Коврове сотрудники правоохранительных органов задержали министра архитектуры и строительства Владимирской области. Согласно информации, опубликованной на сайте Генпрокуратуры РФ, его подозревают в растрате 12 миллионов рублей во времена работы на посту руководителя департамента строительства и архитектуры Ивановской области.

В Коврове сотрудники правоохранительных органов задержали министра архитектуры и строительства Владимирской области. Видео © Telegram / МВД Медиа

По данным стражей правопорядка, в декабре 2019 года в Ивановской области были приняты и оплачены работы по капитальному ремонту здания кинотеатра "Современник", находящегося в областном центре, а фактически указанные работы выполнены не были. В итоге по факту растраты 12 миллионов рублей было возбуждено уголовное дело.

"После вмешательства прокуратуры в отношении бывшего начальника департамента строительства и архитектуры Ивановской области, который в настоящее время занимает должность министра архитектуры и строительства Владимирской области, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата бюджетных средств в особо крупном размере)", — говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что правоохранители не назвали имени задержанного. На сайте правительства региона говорится, что областным министром архитектуры и строительства является Александр Батурин.

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Ранее Life.ru писал, что в зоне спецоперации был задержан председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, которого подозревают в присвоении и растрате государственных денег в особо крупном размере. В настоящее время он находится под стражей.

Обложка ©

Telegram / МВД Медиа

Алексей Соловьёв
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