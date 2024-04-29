Глава гордумы Нижнего Новгорода Лавричев задержан за растрату бюджетных денег 29 апреля, 15:25 Олег Лавричев. Обложка © Telegram / Олег ЛаVричев

Силовики задержали в зоне спецоперации председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева, которого подозревают в присвоении и растрате государственных денег в особо крупном размере. Об этом пишет SHOT.

"Нахожусь в Донецке, ожидаю очередной, 23-й по счёту, гуманитарный конвой "Нижегородского ополчения – 2022" на Донбасс", — написал чиновник 27 апреля в своём телеграм-канале.

Лавричева уже доставили в Нижний Новгород, где ему изберут меру пресечения. По мнению следствия, политик действовал не один, а значит, в деле о расхищении бюджетных средств могут появиться ещё фигуранты.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии группа лиц похитила свыше одного миллиарда рублей, которые были направлены из федерального бюджета на поддержку семей с детьми. Всего возбуждено семь уголовных дел по ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество". В преступную группировку входили представители ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия", сотрудники "Роскадастра" и ряд других лиц.

Авторы Татьяна Миссуми