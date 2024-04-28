Чиновники из Ингушетии попались на распиле 1 млрд, выделенного для семей с детьми В Ингушетии ОПГ похитила 1 млрд бюджетных денег, выделенных семьям с детьми 28 апреля, 07:33 В Ингушетии задержаны участники ОПГ, похитившие 1 миллиард рублей из бюджета. Обложка © freepik / wirestock

В Ингушетии группа лиц похитила свыше одного миллиарда рублей, которые были направлены из федерального бюджета на поддержку семей с детьми. Всего возбуждено семь уголовных дел по ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество". Об этом говорится в телеграм-канале ГУ МВД РФ по СКФО.

"Правоохранителями выявлена и пресечена деятельность тщательно скрывающейся организованной преступной группы, специализирующейся на хищениях денежных средств в особо крупном размере, выделенных из федерального бюджета для реализации государственных мер поддержки семей с детьми", — уточняется в тексте.

В преступную группировку входили представители ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия", сотрудники Роскадастра и ряд других лиц. Как установило следствие, мошенники составляли фиктивные договоры купли-продажи недвижимости и договоры займа, используя копии чужих документов, в том числе свидетельств о рождении третьего и последующих детей.

Также мошенники изготовляли подложные документы на несуществующих детей, которые якобы были рождены за границей. Аферисты действовали в период с 2019-го по 2022 год, успев похитить более миллиарда бюджетных денег. Сейчас полиция уже провела 15 обысков по адресам подозреваемых. Задержаны три человека, среди них директор регионального унитарного предприятия ипотечного кредитования, который возглавлял банду. Двое фигурантов дела отправлены в СИЗО, третья находится под домашним арестом ввиду наличия у неё семерых несовершеннолетних детей.

Ранее сообщалось, что в Омской области арестовали высокопоставленного сотрудника миграционной службы. Его подозревают в превышении полномочий и получении взятки. Следствие обвиняет его в том, что он за деньги сделал иностранным гражданам разрешение на временное проживание в России.

Авторы Татьяна Миссуми