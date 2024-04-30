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30 апреля, 10:14

Главу гордумы Нижнего Новгорода арестовали на 2 месяца по делу о растрате

Олег Лавричев в зале суда. Фото © Говорит Нижний

Олег Лавричев в зале суда. Фото © Говорит Нижний

Суд избрал меру пресечения председателю городской думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву по делу о растрате. Было принято решение арестовать его сроком на два месяца.

Олег Лавричев в зале суда. Видео © Говорит Нижний

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 июня 2024 года включительно", — огласил решение судья Сергей Шувалов.

Как передаёт местное информационное агентство "Говорит Нижний" из зала суда, адвокаты Лавричева сообщили, что накануне задержания их подзащитный подписал контракт с Минобороны РФ.

Экс-подчинённый замминистра обороны Иванова арестован по делу о растрате
Экс-подчинённый замминистра обороны Иванова арестован по делу о растрате

Напомним, чиновника задержали 29 апреля в зоне специальной военной операции. Его подозревают в присвоении и растрате государственных денег в особо крупном размере. По версии следствия, Лавричев действовал не один, а значит, могут появиться ещё фигуранты. Сегодня стало известно, что в деле фигурирует сумма 22 миллиона рублей.

Николь Вербер
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