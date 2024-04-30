Главу гордумы Нижнего Новгорода арестовали на 2 месяца по делу о растрате
Олег Лавричев в зале суда. Фото © Говорит Нижний
Суд избрал меру пресечения председателю городской думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву по делу о растрате. Было принято решение арестовать его сроком на два месяца.
Олег Лавричев в зале суда. Видео © Говорит Нижний
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 июня 2024 года включительно", — огласил решение судья Сергей Шувалов.
Как передаёт местное информационное агентство "Говорит Нижний" из зала суда, адвокаты Лавричева сообщили, что накануне задержания их подзащитный подписал контракт с Минобороны РФ.
Напомним, чиновника задержали 29 апреля в зоне специальной военной операции. Его подозревают в присвоении и растрате государственных денег в особо крупном размере. По версии следствия, Лавричев действовал не один, а значит, могут появиться ещё фигуранты. Сегодня стало известно, что в деле фигурирует сумма 22 миллиона рублей.