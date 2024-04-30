Главу гордумы Нижнего Новгорода арестовали на 2 месяца по делу о растрате

Суд избрал меру пресечения председателю городской думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву по делу о растрате. Было принято решение арестовать его сроком на два месяца.

Олег Лавричев в зале суда. Видео © Говорит Нижний

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 июня 2024 года включительно", — огласил решение судья Сергей Шувалов.