В деле задержанного в Донбассе спикера нижегородской думы фигурирует сумма 22 млн

Председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева, задержанного во время поездки в Донбасс, обвиняют в растрате 22 миллионов рублей. Сам чиновник вину отрицает.

"Якобы произошла растрата денежных средств при приобретении медицинского оборудования для маммографии. Меня в этом не убедили, следствие и суд разберутся, [сумма] 22 миллиона", — заявил Лавричев журналистам в зале суда, куда поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения.