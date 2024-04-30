В деле задержанного в Донбассе спикера нижегородской думы фигурирует сумма 22 млн
Главе гордумы Нижнего Новгорода Лавричеву вменяют растрату 22 млн
Олег Лавричев. Обложка © Telegram / Олег ЛаVричев
Председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева, задержанного во время поездки в Донбасс, обвиняют в растрате 22 миллионов рублей. Сам чиновник вину отрицает.
"Якобы произошла растрата денежных средств при приобретении медицинского оборудования для маммографии. Меня в этом не убедили, следствие и суд разберутся, [сумма] 22 миллиона", — заявил Лавричев журналистам в зале суда, куда поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения.
О задержании чиновника стало известно накануне днём. По версии следствия, Лавричев действовал не один, а значит, в деле о расхищении бюджетных средств могут появиться ещё фигуранты.