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30 апреля, 09:00

В деле задержанного в Донбассе спикера нижегородской думы фигурирует сумма 22 млн

Главе гордумы Нижнего Новгорода Лавричеву вменяют растрату 22 млн

Олег Лавричев. Обложка © Telegram / Олег ЛаVричев

Олег Лавричев. Обложка © Telegram / Олег ЛаVричев

Председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева, задержанного во время поездки в Донбасс, обвиняют в растрате 22 миллионов рублей. Сам чиновник вину отрицает.

"Якобы произошла растрата денежных средств при приобретении медицинского оборудования для маммографии. Меня в этом не убедили, следствие и суд разберутся, [сумма] 22 миллиона", — заявил Лавричев журналистам в зале суда, куда поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения.

О задержании чиновника стало известно накануне днём. По версии следствия, Лавричев действовал не один, а значит, в деле о расхищении бюджетных средств могут появиться ещё фигуранты.

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Андрей Бражников
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