Пособник СБУ из Ялты, желавший помешать СВО, получил пять лет колонии

Жителя Крыма, который вступил в сговор и выразил готовность содействовать СБУ, приговорили к пяти годам колонии. Об этом сообщила прокуратура республики.

"Судом установлено, что в период с октября 2022-го по апрель 2023 года посредством переписки в мессенджерах подсудимый вступил в сговор с представителями Службы безопасности Украины, сообщив о наличии у него навыков управления беспилотными летательными аппаратами, обращения с оружием", — говорится в публикации.

Вердикт вынес Верховный суд Республики Крым. Осуждённый — житель Ялты, ему 44 года. Во время контактов с СБУ он предлагал себя в качестве непосредственного участника в противодействии специальной военной операции. Его действия выявили и пресекли сотрудники УФСБ по региону. При вынесении приговора суд принял во внимание мнение государственного обвинителя и приговорил обвиняемого к пяти годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы в течение одного года.