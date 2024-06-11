Пособник СБУ из Ялты, желавший помешать СВО, получил пять лет колонии
Жителя Крыма приговорили к пяти годам колонии за желание содействовать СБУ
Жителя Крыма, который вступил в сговор и выразил готовность содействовать СБУ, приговорили к пяти годам колонии. Об этом сообщила прокуратура республики.
"Судом установлено, что в период с октября 2022-го по апрель 2023 года посредством переписки в мессенджерах подсудимый вступил в сговор с представителями Службы безопасности Украины, сообщив о наличии у него навыков управления беспилотными летательными аппаратами, обращения с оружием", — говорится в публикации.
Вердикт вынес Верховный суд Республики Крым. Осуждённый — житель Ялты, ему 44 года. Во время контактов с СБУ он предлагал себя в качестве непосредственного участника в противодействии специальной военной операции. Его действия выявили и пресекли сотрудники УФСБ по региону. При вынесении приговора суд принял во внимание мнение государственного обвинителя и приговорил обвиняемого к пяти годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы в течение одного года.
К слову, ещё один россиянин был задержан сотрудниками УФСБ сегодня в Камчатском крае по подозрению в сотрудничестве с СБУ. Он первым связался с агентами украинских спецслужб и предложил свою помощь. Сейчас злоумышленник находится под стражей, ему грозит до восьми лет тюрьмы.
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