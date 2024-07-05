ФСБ нашла тайник украинских ДРГ с оружием для терактов на территории России
Сотрудники ФСБ обнаружили украинский схрон со взрывчаткой и оружием на юге ДНР
На юге Донецкой Народной Республики был найден тайник украинских диверсантов с оружием и взрывными устройствами. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
Украинский схрон со взрывчаткой и оружием на юге ДНР. Видео © УФСБ России по ЛНР
"В ходе оперативно-боевых мероприятий Управления ФСБ России по ДНР в Володарском районе обнаружен заминированный схрон с взрывными устройствами, заготовленный украинскими диверсионными группами", — рассказали в управлении.
Правоохранители установили, что тайник был сделан украинскими ДРГ ещё в 2022 году для проведения терактов на территории ДНР в будущем. В схроне находилось свыше 20 единиц вооружения и взрывчатки, кроме того, в тайнике лежал гранатомёт РПГ-7, 8 ручных гранат, 11 запалов к гранатам, тротиловая шашка (400 г) и 300 патронов для огнестрельного оружия. Российские правоохранители уничтожили все взрывные устройства на специальном полигоне.
Похоже, что украинские боевики оставили немало таких сюрпризов на территориях новых регионов России. Ранее Life.ru рассказывал о том, как оперативники ФСБ нашли аналогичный схрон в пригороде Мариуполя в ДНР, его тоже заготовили члены украинских диверсионных групп для тех же преступных целей. В тайнике находилось 6 кумулятивных снарядов, пластит в количестве 18 килограммов, 11 мин МОН-50, 11 выстрелов для гранатомёта, 9 гранат и другие компоненты для взрывных устройств.
УФСБ России по ЛНР