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5 июля, 05:24

ФСБ нашла тайник украинских ДРГ с оружием для терактов на территории России

Сотрудники ФСБ обнаружили украинский схрон со взрывчаткой и оружием на юге ДНР

На юге Донецкой Народной Республики был найден тайник украинских диверсантов с оружием и взрывными устройствами. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

Украинский схрон со взрывчаткой и оружием на юге ДНР. Видео © УФСБ России по ЛНР

"В ходе оперативно-боевых мероприятий Управления ФСБ России по ДНР в Володарском районе обнаружен заминированный схрон с взрывными устройствами, заготовленный украинскими диверсионными группами", рассказали в управлении.

Правоохранители установили, что тайник был сделан украинскими ДРГ ещё в 2022 году для проведения терактов на территории ДНР в будущем. В схроне находилось свыше 20 единиц вооружения и взрывчатки, кроме того, в тайнике лежал гранатомёт РПГ-7, 8 ручных гранат, 11 запалов к гранатам, тротиловая шашка (400 г) и 300 патронов для огнестрельного оружия. Российские правоохранители уничтожили все взрывные устройства на специальном полигоне.

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Похоже, что украинские боевики оставили немало таких сюрпризов на территориях новых регионов России. Ранее Life.ru рассказывал о том, как оперативники ФСБ нашли аналогичный схрон в пригороде Мариуполя в ДНР, его тоже заготовили члены украинских диверсионных групп для тех же преступных целей. В тайнике находилось 6 кумулятивных снарядов, пластит в количестве 18 килограммов, 11 мин МОН-50, 11 выстрелов для гранатомёта, 9 гранат и другие компоненты для взрывных устройств.

Обложка ©

УФСБ России по ЛНР

Юрий Лысенко
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