ФСБ нашла тайник украинских ДРГ с оружием для терактов на территории России

На юге Донецкой Народной Республики был найден тайник украинских диверсантов с оружием и взрывными устройствами. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

Украинский схрон со взрывчаткой и оружием на юге ДНР. Видео © УФСБ России по ЛНР

"В ходе оперативно-боевых мероприятий Управления ФСБ России по ДНР в Володарском районе обнаружен заминированный схрон с взрывными устройствами, заготовленный украинскими диверсионными группами", — рассказали в управлении.

Правоохранители установили, что тайник был сделан украинскими ДРГ ещё в 2022 году для проведения терактов на территории ДНР в будущем. В схроне находилось свыше 20 единиц вооружения и взрывчатки, кроме того, в тайнике лежал гранатомёт РПГ-7, 8 ручных гранат, 11 запалов к гранатам, тротиловая шашка (400 г) и 300 патронов для огнестрельного оружия. Российские правоохранители уничтожили все взрывные устройства на специальном полигоне.