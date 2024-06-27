ФСБ нашла в Мариуполе спрятанный в 2022 году схрон ВСУ со взрывчаткой

Сотрудники ФСБ обнаружили в пригороде Мариуполя потайное хранилище со взрывными устройствами и взрывчатыми материалами. Он принадлежал участникам украинских ДРГ, которые планировали использовать их для совершения терактов. Об этом сообщает штаб обороны ДНР.

ФСБ нашли в пригороде Мариуполя тайник со взрывчаткой. Видео © Telegram / Штаб обороны ДНР

Были обнаружены и изъяты 6 кумулятивных зарядов, 18 килограммов пластита, 11 мин МОН-50, 11 гранатомётных выстрелов, 9 гранат и прочие взрывные компоненты.

"Установлено, что схрон был заготовлен вражескими ДРГ в 2022 году для последующего проведения террористических акций в г. Мариуполе. Изъятая взрывчатка уничтожена на специализированном полигоне. Жертв среди гражданского населения и ущерба инфраструктуре не допущено", — говорится в сообщении.