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27 июня, 07:10

ФСБ нашла в Мариуполе спрятанный в 2022 году схрон ВСУ со взрывчаткой

Сотрудники ФСБ обнаружили в пригороде Мариуполя потайное хранилище со взрывными устройствами и взрывчатыми материалами. Он принадлежал участникам украинских ДРГ, которые планировали использовать их для совершения терактов. Об этом сообщает штаб обороны ДНР.

ФСБ нашли в пригороде Мариуполя тайник со взрывчаткой. Видео © Telegram / Штаб обороны ДНР

Были обнаружены и изъяты 6 кумулятивных зарядов, 18 килограммов пластита, 11 мин МОН-50, 11 гранатомётных выстрелов, 9 гранат и прочие взрывные компоненты.

"Установлено, что схрон был заготовлен вражескими ДРГ в 2022 году для последующего проведения террористических акций в г. Мариуполе. Изъятая взрывчатка уничтожена на специализированном полигоне. Жертв среди гражданского населения и ущерба инфраструктуре не допущено", говорится в сообщении.

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Ранее в ДНР нашли схрон с оружием украинской полиции, который был заготовлен ещё в 2014 году. Внутри было обнаружено 190 пистолетов, 20 автоматов и около 20 тысяч патронов к стрелковому оружию. Полицейские украли их со склада с боеприпасами и планировали передать нацбатам.

Обложка ©

Telegram / Штаб обороны ДНР

Владимир Озеров
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