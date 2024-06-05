В ДНР нашли заготовленный с 2014 года схрон с оружием украинской полиции

Российские силовики наткнулись на схрон с боеприпасами и оружием, заготовленный ещё в 2014 году украинскими полицейскими под Артёмовском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Схрон с оружием под Артёмовском. Видео © Telegram / Штаб обороны ДНР

"В результaте совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа в Артёмовском районе выявлен схрон с вооружением и боеприпасами, заготовленный правоохранительными органами Украины в 2014 году", — сказано в тексте сообщения в телеграм-канале пресс-службы УФСБ по ДНР.

В тайнике было около 190 пистолетов, 20 автоматов и около 20 тысяч патронов к стрелковому оружию. Их украинские полицейские незаконно вывезли с местного оружейного склада, чтобы передать нацбатам для террора жителей Донбасса.