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Регион
5 июня, 08:34

В ДНР нашли заготовленный с 2014 года схрон с оружием украинской полиции

Российские силовики наткнулись на схрон с боеприпасами и оружием, заготовленный ещё в 2014 году украинскими полицейскими под Артёмовском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Схрон с оружием под Артёмовском. Видео © Telegram / Штаб обороны ДНР

"В результaте совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа в Артёмовском районе выявлен схрон с вооружением и боеприпасами, заготовленный правоохранительными органами Украины в 2014 году", — сказано в тексте сообщения в телеграм-канале пресс-службы УФСБ по ДНР.

В тайнике было около 190 пистолетов, 20 автоматов и около 20 тысяч патронов к стрелковому оружию. Их украинские полицейские незаконно вывезли с местного оружейного склада, чтобы передать нацбатам для террора жителей Донбасса.

Крупный схрон боеприпасов обнаружили в лесу в Москве
Крупный схрон боеприпасов обнаружили в лесу в Москве

Ранее Министерство обороны России сообщало о найденном в Авдеевке схроне с иностранным оружием ВСУ. Тайник находился в подвале частного дома. Оттуда были изъяты американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-мм осколочные мины и немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомёту.

Обложка ©

Telegram / Штаб обороны ДНР

Владимир Озеров
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