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Регион
Опубликовано 28 мая 2024, 04:28
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Минобороны сообщило об обнаружении в Авдеевке схрона ВСУ с иностранным оружием

Военные инженерно-сапёрного подразделения группировки войск "Центр" обнаружили в Авдеевке схрон ВСУ с оружием и боеприпасами иностранного производства. Как сообщили в Минобороны, это произошло во время разминирования районов и участков дорог.

Российские военные обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием в Авдеевке. Видео © Минобороны России

"Во время проведения инженерной разведки сапёры обнаружили замаскированный в подвале частного дома тайник, в котором были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-мм осколочные мины, немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомёту", — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Специалисты проверили, нет ли в подвале мин-ловушек и растяжек, после чего вынесли боеприпасы для дальнейшего уничтожения.

Ранее в пригороде Авдеевки нашли другой украинский схрон. Внутри обнаружили, в частности, американский ПТРК FGM-148 Javelin и ручные противотанковые гранатомёты РПГ Sakrat.

В Авдеевке нашли несколько украинских заминированных схронов со взрывчаткой
В Авдеевке нашли несколько украинских заминированных схронов со взрывчаткой

Напомним, что в феврале ВС России взяли под контроль сразу несколько населённых пунктов. Так, 17 февраля 2024 года освободили Авдеевку — северный пригород Донецка. Бои за этот город шли ещё с начала специальной военной операции.

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Минобороны России

Никита Никонов
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