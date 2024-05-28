Минобороны сообщило об обнаружении в Авдеевке схрона ВСУ с иностранным оружием

Военные инженерно-сапёрного подразделения группировки войск "Центр" обнаружили в Авдеевке схрон ВСУ с оружием и боеприпасами иностранного производства. Как сообщили в Минобороны, это произошло во время разминирования районов и участков дорог.

Российские военные обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием в Авдеевке. Видео © Минобороны России

"Во время проведения инженерной разведки сапёры обнаружили замаскированный в подвале частного дома тайник, в котором были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-мм осколочные мины, немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомёту", — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Специалисты проверили, нет ли в подвале мин-ловушек и растяжек, после чего вынесли боеприпасы для дальнейшего уничтожения.

Ранее в пригороде Авдеевки нашли другой украинский схрон. Внутри обнаружили, в частности, американский ПТРК FGM-148 Javelin и ручные противотанковые гранатомёты РПГ Sakrat.