ФСБ и военные контрразведчики обнаружили схрон с боеприпасами под Авдеевкой
В пригороде Авдеевки обнаружен заминированный схрон с гранатомётами, боеприпасами и огнемётами. Он был выявлен в результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки ЦВО.
Под Авдеевкой нашли заминированный схрон с гранатомётами и боеприпасами. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.
В обнаруженном тайнике, в частности, находились американский ПТРК FGM-148 Javelin, ручные противотанковые гранатомёты РПГ Sakrat, 28 выстрелов осколочных гранатомётных ВОГ-25, реактивные пехотные огнемёты РПО-А, а также 800 патронов калибра 7,62.
В прошлом месяце в Авдеевке был найден схрон ВСУ с нацистской символикой и иностранным оружием. В тайнике обнаружили более десяти тысяч иностранных боеприпасов к стрелковому оружию, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов, которые также были произведены за рубежом.
Telegram / Пушилин Д.В.