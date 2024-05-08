ФСБ и военные контрразведчики обнаружили схрон с боеприпасами под Авдеевкой

В пригороде Авдеевки обнаружен заминированный схрон с гранатомётами, боеприпасами и огнемётами. Он был выявлен в результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки ЦВО.

В прошлом месяце в Авдеевке был найден схрон ВСУ с нацистской символикой и иностранным оружием. В тайнике обнаружили более десяти тысяч иностранных боеприпасов к стрелковому оружию, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов, которые также были произведены за рубежом.