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8 мая, 04:46

ФСБ и военные контрразведчики обнаружили схрон с боеприпасами под Авдеевкой

В пригороде Авдеевки обнаружен заминированный схрон с гранатомётами, боеприпасами и огнемётами. Он был выявлен в результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки ЦВО.

Под Авдеевкой нашли заминированный схрон с гранатомётами и боеприпасами. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

В обнаруженном тайнике, в частности, находились американский ПТРК FGM-148 Javelin, ручные противотанковые гранатомёты РПГ Sakrat, 28 выстрелов осколочных гранатомётных ВОГ-25, реактивные пехотные огнемёты РПО-А, а также 800 патронов калибра 7,62.

ФСБ нашла заминированный схрон ВСУ с иностранными гранатомётами и АК
ФСБ нашла заминированный схрон ВСУ с иностранными гранатомётами и АК

В прошлом месяце в Авдеевке был найден схрон ВСУ с нацистской символикой и иностранным оружием. В тайнике обнаружили более десяти тысяч иностранных боеприпасов к стрелковому оружию, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов, которые также были произведены за рубежом.

Обложка ©

Telegram / Пушилин Д.В.

Оксана Попова
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