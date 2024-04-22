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22 апреля, 04:57

В Авдеевке найден схрон ВСУ с нацистской символикой и иностранным оружием

ФСБ: В Авдеевке были обнаружены схроны с принадлежащим ВСУ иностранным оружием

В Авдеевке был обнаружен оставленный военнослужащими Вооружённых сил Украины схрон. Как передают представители управления ФСБ по ДНР, в нём находилось в том числе иностранное оружие.

"УФСБ России по ДНР выявлено несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении в городе Авдеевка", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

В результате там были обнаружены гранаты различного типа и гранатомётные выстрелы как отечественного, так и зарубежного производства. Помимо того, представители спецслужбы сообщили, что в схроне ещё были найдены более 10 тысяч иностранных боеприпасов к стрелковому оружию, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов, которые также были произведены за рубежом.

В то же время там были обнаружены ещё некоторые интересные находки. Среди них — нацистская символика и медицинские шприцы с неназванным веществом.

"Спасибо, присылайте ещё": Военкор Коц показал найденный в Авдеевке схрон с польскими патронами
"Спасибо, присылайте ещё": Военкор Коц показал найденный в Авдеевке схрон с польскими патронами

Ранее о похожем случае Life.ru писал 4 апреля. Тогда сообщалось, что ФСБ в сотрудничестве с военной контрразведкой Южного военного округа нашла заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением в Ясиноватском районе ДНР.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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