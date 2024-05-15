В Авдеевке нашли несколько украинских заминированных схронов со взрывчаткой

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нашли в Авдеевке несколько заминированных схронов ВСУ со взрывчаткой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

"В ходе оперативно-боевых мероприятий в г. Авдеевка обнаружено несколько заминированных схронов, оставленных украинскими войсками при отступлении", — рассказали в ФСБ.







Внутри находилось более 30 килограммов тротила, 222 ручные гранаты, 25 различных мин, свыше 120 выстрелов для гранатомёта и по меньшей мере 22 тысячи патронов для стрелкового оружия.