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Регион
15 мая, 06:47

В Авдеевке нашли несколько украинских заминированных схронов со взрывчаткой

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нашли в Авдеевке несколько заминированных схронов ВСУ со взрывчаткой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

"В ходе оперативно-боевых мероприятий в г. Авдеевка обнаружено несколько заминированных схронов, оставленных украинскими войсками при отступлении", — рассказали в ФСБ.

  • Один из схронов, оставленных ВСУ в Авдеевке. Фото © УФСБ по ДНР
    Один из схронов, оставленных ВСУ в Авдеевке. Фото © УФСБ по ДНР
  • Один из схронов, оставленных ВСУ в Авдеевке. Фото © УФСБ по ДНР
    Один из схронов, оставленных ВСУ в Авдеевке. Фото © УФСБ по ДНР
  • Один из схронов, оставленных ВСУ в Авдеевке. Фото © УФСБ по ДНР
    Один из схронов, оставленных ВСУ в Авдеевке. Фото © УФСБ по ДНР

Один из схронов, оставленных ВСУ в Авдеевке. Фото © УФСБ по ДНР

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Внутри находилось более 30 килограммов тротила, 222 ручные гранаты, 25 различных мин, свыше 120 выстрелов для гранатомёта и по меньшей мере 22 тысячи патронов для стрелкового оружия.

В Авдеевке найден схрон ВСУ с нацистской символикой и иностранным оружием
В Авдеевке найден схрон ВСУ с нацистской символикой и иностранным оружием

Ранее в пригороде Авдеевки нашли другой украинский схрон. Внутри обнаружили, в частности, американский ПТРК FGM-148 Javelin и ручные противотанковые гранатомёты РПГ Sakrat.

Обложка ©

УФСБ по ДНР

Матвей Константинов
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