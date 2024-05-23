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Регион
23 мая, 16:52

Крупный схрон боеприпасов обнаружили в лесу в Москве

В московском лесу обнаружили крупный схрон боеприпасов. На него случайно наткнулся житель района Коньково, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, в лесополосе напротив жилых домов на улице Академика Капицы он заметил большой подозрительный рюкзак. Внутри оказались семь противопехотных гранат, 200 патронов калибра 5,45 и один выстрел РПГ-7. На месте ЧП работают правоохранительные органы, территория оцеплена.

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Ранее Life.ru рассказывал, что несколько украинских заминированных схронов со взрывчаткой были обнаружены в Авдеевке. Внутри оказались более 30 кг тротила, 222 ручные гранаты, 25 различных мин, свыше 120 выстрелов для гранатомёта и не менее 22 тысяч патронов для стрелкового оружия.

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ТАСС / EPA

Николь Вербер
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