Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 10:50

Российские войска нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине

Российские войска утром 8 июля нанесли удар возмездия высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ", — сообщили в ведомстве, добавив, что цели удара достигнуты.

В МЛ РФ подчеркнули также, что заявления Киева о якобы намеренном ударе РФ по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности — разрушения в украинской столице возникли из-за падения ракет ПВО ВСУ.

Очевидцы сообщили о взрыве в районе военного завода "Артём" в Киеве
Очевидцы сообщили о взрыве в районе военного завода "Артём" в Киеве

Напомним, утром 8 июля на Украине прогремела целая серия взрывов, в частности, в Киеве, Кривом Роге, Кропивницком. В Одессе пропало электричество.

Обложка ©

Telegram/Минобороны России

Александра Вишнякова
Подписаться на LIFE
  • yanews
  • yadzen
  • Google Новости
  • vk
  • ok
Комментарий
0
avatar

Новости партнеров