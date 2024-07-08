Российские войска нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине

Российские войска утром 8 июля нанесли удар возмездия высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ", — сообщили в ведомстве, добавив, что цели удара достигнуты.