Российские войска нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине
Российские войска утром 8 июля нанесли удар возмездия высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ", — сообщили в ведомстве, добавив, что цели удара достигнуты.
В МЛ РФ подчеркнули также, что заявления Киева о якобы намеренном ударе РФ по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности — разрушения в украинской столице возникли из-за падения ракет ПВО ВСУ.
Telegram/Минобороны России