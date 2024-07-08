СМИ: На территории Новокраматорского машиностроительного завода прогремел взрыв

На территории Новокраматорского машиностроительного завода, который находится на подконтрольной Киеву территории ДНР, прогремел взрыв. Об этом сообщают украинские СМИ, но официального подтверждения данной информации пока нет.

Данный завод занимает позицию одного из главных предприятий, производящих тяжёлое машиностроение. Именно там создавали гидровал для Днепрогэса, портальные краны для канала Москва – Волга, пусковой комплекс космического корабля "Буран-Энергия" и многое другое. Там же делали некоторые детали для Крымского моста в Москве.