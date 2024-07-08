В Сумской области повреждён объект критической инфраструктуры
В Сумской области Украины объект критической инфраструктуры получил повреждения. Об этом рассказала пресс-служба оперативного командования "Север" Вооружённых сил Украины.
"Стецковка, взрыв. В результате повреждён объект критической инфраструктуры", — говорится в сообщении командования.
Ранее в этом регионе объявлялась воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрыве.
Напомним, в ночь на 8 июля в ряде регионов Украины вновь звучала воздушная тревога. На этом фоне СМИ писали о взрывах в Николаеве и Харьковской области. Какие именно объекты были повреждены, не указывалось.
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