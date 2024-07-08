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8 июля, 07:30

В Сумской области повреждён объект критической инфраструктуры

В Сумской области Украины объект критической инфраструктуры получил повреждения. Об этом рассказала пресс-служба оперативного командования "Север" Вооружённых сил Украины.

"Стецковка, взрыв. В результате повреждён объект критической инфраструктуры", — говорится в сообщении командования.

Ранее в этом регионе объявлялась воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрыве.

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Напомним, в ночь на 8 июля в ряде регионов Украины вновь звучала воздушная тревога. На этом фоне СМИ писали о взрывах в Николаеве и Харьковской области. Какие именно объекты были повреждены, не указывалось.

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Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Lehir

Николай Рюмин
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