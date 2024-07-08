Украинские СМИ заявили о взрывах в Николаеве и Харьковской области

В Николаеве и Харьковской области прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".

Ранее взрывы прогремели в Днепропетровской области. Местные власти не комментировали их причину, а также не сообщали о последствиях.