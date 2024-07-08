Украинские СМИ заявили о взрывах в Николаеве и Харьковской области
"Общественное": В Николаеве и Харьковской области прогремели взрывы
В Николаеве и Харьковской области прогремели взрывы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chaikom
В Николаеве и Харьковской области прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".
Причины взрывов неизвестны. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионах звучит воздушная тревога.
Ранее взрывы прогремели в Днепропетровской области. Местные власти не комментировали их причину, а также не сообщали о последствиях.