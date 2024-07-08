Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 22:06

Украинские СМИ заявили о взрывах в Николаеве и Харьковской области

"Общественное": В Николаеве и Харьковской области прогремели взрывы

В Николаеве и Харьковской области прогремели взрывы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

В Николаеве и Харьковской области прогремели взрывы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

В Николаеве и Харьковской области прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".

Причины взрывов неизвестны. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионах звучит воздушная тревога.

В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы

Ранее взрывы прогремели в Днепропетровской области. Местные власти не комментировали их причину, а также не сообщали о последствиях.

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров