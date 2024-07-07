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6 июля, 23:23

В Днепропетровской области раздались взрывы

"Общественное": Взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области

Украинское издание "Общественное" сообщает о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. Другие подробности не приводятся.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе более двух часов звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Сумская, Черниговская, Полтавская и Харьковская области.

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Днём ранее, 6 июля, в Одессе и Южном на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Что послужило их причиной, неизвестно.

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flickr / ahlynk

Оксана Попова
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