В Днепропетровской области раздались взрывы
"Общественное": Взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области
Украинское издание "Общественное" сообщает о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. Другие подробности не приводятся.
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе более двух часов звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Сумская, Черниговская, Полтавская и Харьковская области.
Днём ранее, 6 июля, в Одессе и Южном на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Что послужило их причиной, неизвестно.
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