В Днепропетровской области раздались взрывы

Украинское издание "Общественное" сообщает о взрывах в Павлограде Днепропетровской области. Другие подробности не приводятся.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе более двух часов звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Сумская, Черниговская, Полтавская и Харьковская области.