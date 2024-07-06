В Одесской области прогремели взрывы

В Одессе и Южном на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Страна" в своём телеграм-канале.

"Дым после взрыва в Одессе. Местные паблики сообщают о взрыве в портовом городе Южный Одесской области", — говорится в сообщении издания.

Также известно, что воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской областях Украины.