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6 июля, 09:49

В Одесской области прогремели взрывы

"Страна": В украинских городах Одесса и Южный прогремели взрывы

В Одессе и Южном на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Страна" в своём телеграм-канале.

"Дым после взрыва в Одессе. Местные паблики сообщают о взрыве в портовом городе Южный Одесской области", — говорится в сообщении издания.

Также известно, что воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской областях Украины.

СМИ сообщили о взрывах в Киеве и области на фоне воздушной тревоги
СМИ сообщили о взрывах в Киеве и области на фоне воздушной тревоги

Ранее Life.ru рассказывал, что в украинском городе Сумы приостановили подачу воды на фоне сообщений о взрывах. По данным горводоканала, обесточенными оказались все объекты. Также в Сумах произошло отключение света.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Lehir

Николай Рюмин
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