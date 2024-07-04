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4 июля, 02:05

СМИ сообщили о взрывах в Киеве и области на фоне воздушной тревоги

Взрывы раздались в ночь на 4 июля в украинской столице и близлежащих городах, сообщил телеканал ТСН. В Киеве объявлена воздушная тревога, задействованы зенитные комплексы, уточнили в областной военной администрации.

"Силы ПВО работают по целям", — гласит публикация.

По данным очевидцев, также взрывы раздались в Василькове и Борисполе. Ещё прилёты зафиксированы под Житомиром. Их последствия не освещаются.

В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв

Мощный взрыв днём ранее раздался в американском штате Арканзас, где расположен оборонный завод компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. В результате инцидента в одном из цехов предприятия, производящего ракеты Hellfire и ПТРК Javelin, пострадали два человека. Ещё один работник пропал без вести.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kingma photos

Илья Пушкарев
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