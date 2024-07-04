СМИ сообщили о взрывах в Киеве и области на фоне воздушной тревоги

Взрывы раздались в ночь на 4 июля в украинской столице и близлежащих городах, сообщил телеканал ТСН. В Киеве объявлена воздушная тревога, задействованы зенитные комплексы, уточнили в областной военной администрации.

"Силы ПВО работают по целям", — гласит публикация.

По данным очевидцев, также взрывы раздались в Василькове и Борисполе. Ещё прилёты зафиксированы под Житомиром. Их последствия не освещаются.