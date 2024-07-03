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3 июля, 20:56

В США случился взрыв на заводе, который делает Javelin и ракеты Hellfire

В американском штате Арканзас случился взрыв на принадлежащем General Dynamics Ordnance and Tactical Systems предприятии, которое производит ракеты Hellfire и ПТРК Javelin, сообщает ABC, ссылаясь на представителя компании – собственника предприятия Беркли Уэйли.

"В настоящее время мы работаем со службами экстренного реагирования и можем подтвердить, что в результате инцидента по меньшей мере двое получили ранения и один человек пропал без вести", — заявил Уэйли.

Всё случилось в Камдене на одном из предприятий, площадь которого составляет 880 тысяч квадратных футов, что эквивалентно примерно 82 тысячам квадратных метров. Там создают ракеты класса "воздух – поверхность" Hellfire, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые поставляются Киеву. Кроме того, на заводе делают миномётные боеприпасы.

Взрыв прогремел на фабрике боеприпасов в Уэльсе
Взрыв прогремел на фабрике боеприпасов в Уэльсе

Ранее взрыв произошёл на территории завода по производству удобрений в Пулавах на востоке Польши. В результате происшествия пострадали два сотрудника предприятия, получившие ожоги.

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X / Gianl1974

Анатолий Симоненко
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