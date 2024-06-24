Взрыв прогремел на заводе по производству удобрений в Польше

Взрыв произошёл на территории завода по производству удобрений в Пулавах на востоке Польши. Об инциденте сообщает радиостанция RMF24.

"Взрыв произошёл на азотном заводе в Пулавах, Люблинское воеводство", — говорится в сообщении.

Согласно данным источника радиостанции, в результате происшествия пострадали два сотрудника завода, получившие ожоги. Один из них сейчас находится в тяжёлом состоянии. На месте ЧП работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Причина взрыва неизвестна.