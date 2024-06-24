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24 июня, 19:09

Взрыв прогремел на заводе по производству удобрений в Польше

RMF24: Два человека пострадали в результате взрыва на заводе в Польше

Взрыв произошёл на территории завода по производству удобрений в Пулавах на востоке Польши. Об инциденте сообщает радиостанция RMF24.

"Взрыв произошёл на азотном заводе в Пулавах, Люблинское воеводство", говорится в сообщении.

Согласно данным источника радиостанции, в результате происшествия пострадали два сотрудника завода, получившие ожоги. Один из них сейчас находится в тяжёлом состоянии. На месте ЧП работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Причина взрыва неизвестна.

А 10 июня в Польше взорвался завод по производству ЗРК и ПТРК. В результате происшествия погиб мужчина. После хлопка предприятие охватило пламя, но пожар удалось быстро потушить.

Взрыв произошёл на военном полигоне в Чехии, где тренируют бойцов ВСУ
Взрыв произошёл на военном полигоне в Чехии, где тренируют бойцов ВСУ
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Наталья Исакова
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