Взрыв прогремел на заводе по производству удобрений в Польше
RMF24: Два человека пострадали в результате взрыва на заводе в Польше
Взрыв произошёл на территории завода по производству удобрений в Пулавах на востоке Польши. Об инциденте сообщает радиостанция RMF24.
"Взрыв произошёл на азотном заводе в Пулавах, Люблинское воеводство", — говорится в сообщении.
Согласно данным источника радиостанции, в результате происшествия пострадали два сотрудника завода, получившие ожоги. Один из них сейчас находится в тяжёлом состоянии. На месте ЧП работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Причина взрыва неизвестна.
А 10 июня в Польше взорвался завод по производству ЗРК и ПТРК. В результате происшествия погиб мужчина. После хлопка предприятие охватило пламя, но пожар удалось быстро потушить.
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