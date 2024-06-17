Взрыв произошёл на военном полигоне в Чехии, где тренируют бойцов ВСУ

На военном полигоне в Чехии, в Либаве, где тренируются в том числе солдаты Вооружённых сил Украины, произошёл взрыв боеприпаса, есть несколько пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба чешской армии у себя в соцсетях.

"Мы имеем дело с серьёзной аварией на военном полигоне Либава, где взорвался неуказанный боеприпас. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие", — говорится в сообщении. Уточняется, что на место вылетел вертолёт со спасателями.