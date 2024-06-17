ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 11:15

Взрыв произошёл на военном полигоне в Чехии, где тренируют бойцов ВСУ

На военном полигоне в Чехии взорвались боеприпасы, есть пострадавшие

На военном полигоне в Чехии, в Либаве, где тренируются в том числе солдаты Вооружённых сил Украины, произошёл взрыв боеприпаса, есть несколько пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба чешской армии у себя в соцсетях.

"Мы имеем дело с серьёзной аварией на военном полигоне Либава, где взорвался неуказанный боеприпас. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие", — говорится в сообщении. Уточняется, что на место вылетел вертолёт со спасателями.

В Саратове на газохранилище прогремел взрыв, в небо тянется гигантский столб пламени
В Саратове на газохранилище прогремел взрыв, в небо тянется гигантский столб пламени

Ранее Life.ru сообщал, что на заводе в польском Скаржиско-Каменна произошёл взрыв. В результате происшествия погиб мужчина. После хлопка предприятие охватило пламя, но пожар удалось быстро потушить.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Александра Мышляева
  • Новости
  • Польша
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров