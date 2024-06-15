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15 июня, 12:40

В Саратове на газохранилище прогремел взрыв, в небо тянется гигантский столб пламени

SHOT: На газохранилище в Саратове произошли взрыв и возгорание

На газовом хранилище в Саратове произошло мощное возгорание, которому предшествовали взрывы. Об этом, публикуя снятые очевидцами кадры пожара, сообщает SHOT.

На газохранилище в Саратове произошёл взрыв. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, на объекте велись работы, когда прозвучало по меньшей мере два взрыва. Столб пламени видно за несколько километров. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

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Ранее необычный пожар случился в южной части столицы — в Северном Чертаново огонь охватил сразу несколько стоявших на парковке автомобилей. Первым занялись салон и двигатель Ford, оттуда пламя перебросилось на соседние Toyota и Mazda. Причины возгорания неизвестны, о пострадавших не сообщалось.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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