В Саратове на газохранилище прогремел взрыв, в небо тянется гигантский столб пламени

На газовом хранилище в Саратове произошло мощное возгорание, которому предшествовали взрывы. Об этом, публикуя снятые очевидцами кадры пожара, сообщает SHOT.

На газохранилище в Саратове произошёл взрыв. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, на объекте велись работы, когда прозвучало по меньшей мере два взрыва. Столб пламени видно за несколько километров. Сообщений о пострадавших пока не поступало.