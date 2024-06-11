Несколько автомобилей загорелись на юге Москвы, на месте раздаются взрывы
Пожар произошёл на юге Москвы — в Северном Чертанове загорелось сразу несколько автомобилей. С места ЧП слышны взрывы, пишет SHOT, публикуя кадры от очевидцев.
Несколько автомобилей загорелось на юге Москвы. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, сначала загорелись салон и мотор "форда", а затем пламя перекинулось на "тойоту" и "мазду". К настоящему моменту легковушки выгорели почти полностью. Точные причины возгорания пока неизвестны, также не сообщалось о пострадавших. На тушение пожара приехали три пожарные машины.
А ранее крупный пожар произошёл на севере Москвы. На улице Башиловской загорелся автосалон на площади около 200 квадратных метров. По району распространялся густой чёрный дым, который было видно за километры от места пожара.