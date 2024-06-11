Несколько автомобилей загорелись на юге Москвы, на месте раздаются взрывы

Пожар произошёл на юге Москвы — в Северном Чертанове загорелось сразу несколько автомобилей. С места ЧП слышны взрывы, пишет SHOT, публикуя кадры от очевидцев.

Несколько автомобилей загорелось на юге Москвы. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, сначала загорелись салон и мотор "форда", а затем пламя перекинулось на "тойоту" и "мазду". К настоящему моменту легковушки выгорели почти полностью. Точные причины возгорания пока неизвестны, также не сообщалось о пострадавших. На тушение пожара приехали три пожарные машины.