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10 июня, 05:12

Крупный пожар тушат в автосалоне на севере Москвы

Крупный пожар тушат этим утром на улице Башиловской на севере Москвы — горит автосалон на площади около 200 квадратных метров. Огонь быстро распространяется, на месте ждут пожарную авиацию, пишет SHOT.

Площадь пожара в автосалоне в Москве — около 200 квадратных метров. Видео © SHOT

Сейчас по району распространяется густой чëрный дым, который видно за километры от места пожара. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Крупный пожар произошёл в автосервисе на востоке Москвы
Крупный пожар произошёл в автосервисе на востоке Москвы

Ранее в Москве произошёл пожар в жилой многоэтажке на Бескудниковском бульваре, спасатели вывели из объятой пламенем квартиры одного человека, десять жильцов были эвакуированы.

Обложка ©

SHOT

Марина Калегина
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