Крупный пожар тушат в автосалоне на севере Москвы

Крупный пожар тушат этим утром на улице Башиловской на севере Москвы — горит автосалон на площади около 200 квадратных метров. Огонь быстро распространяется, на месте ждут пожарную авиацию, пишет SHOT.

Площадь пожара в автосалоне в Москве — около 200 квадратных метров. Видео © SHOT

Сейчас по району распространяется густой чëрный дым, который видно за километры от места пожара. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.