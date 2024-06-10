Крупный пожар тушат в автосалоне на севере Москвы
Крупный пожар тушат этим утром на улице Башиловской на севере Москвы — горит автосалон на площади около 200 квадратных метров. Огонь быстро распространяется, на месте ждут пожарную авиацию, пишет SHOT.
Площадь пожара в автосалоне в Москве — около 200 квадратных метров. Видео © SHOT
Сейчас по району распространяется густой чëрный дым, который видно за километры от места пожара. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Ранее в Москве произошёл пожар в жилой многоэтажке на Бескудниковском бульваре, спасатели вывели из объятой пламенем квартиры одного человека, десять жильцов были эвакуированы.