Взрыв прогремел на фабрике боеприпасов в Уэльсе
Telegraph: В Уэльсе произошёл взрыв на заводе британской компании BAE Systems
На предприятии, занимающемся производством компонентов для боеприпасов британской компании BAE Systems в Уэльсе, прогремел взрыв. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на представителя компании.
"Взрыв произошёл на заводе вооружений на юге Уэльса. Экстренные службы были вызваны на фабрику BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире", — сообщает издание.
По предварительной информации, взрыв случился внутри здания на территории фабрики. Данных о пострадавших пока нет, компания объявила начало расследования.
Ранее взрыв прогремел на французском заводе, производящем биотопливо. В результате происшествия пострадал один человек, его в критическом состоянии доставили в больницу вертолётом. Опасности для мирного населения случившееся не представляет.
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