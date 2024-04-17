Взрыв прогремел на фабрике боеприпасов в Уэльсе

На предприятии, занимающемся производством компонентов для боеприпасов британской компании BAE Systems в Уэльсе, прогремел взрыв. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на представителя компании.

"Взрыв произошёл на заводе вооружений на юге Уэльса. Экстренные службы были вызваны на фабрику BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире", — сообщает издание.

По предварительной информации, взрыв случился внутри здания на территории фабрики. Данных о пострадавших пока нет, компания объявила начало расследования.