Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 16:03

Взрыв прогремел на фабрике боеприпасов в Уэльсе

Telegraph: В Уэльсе произошёл взрыв на заводе британской компании BAE Systems

На предприятии, занимающемся производством компонентов для боеприпасов британской компании BAE Systems в Уэльсе, прогремел взрыв. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на представителя компании.

"Взрыв произошёл на заводе вооружений на юге Уэльса. Экстренные службы были вызваны на фабрику BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире", — сообщает издание.

По предварительной информации, взрыв случился внутри здания на территории фабрики. Данных о пострадавших пока нет, компания объявила начало расследования.

В Екатеринбурге произошёл взрыв на электроподстанции, питающей заводы ВПК
В Екатеринбурге произошёл взрыв на электроподстанции, питающей заводы ВПК

Ранее взрыв прогремел на французском заводе, производящем биотопливо. В результате происшествия пострадал один человек, его в критическом состоянии доставили в больницу вертолётом. Опасности для мирного населения случившееся не представляет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
  • Новости
  • Великобритания
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров